Entella, i primi nomi per rinforzare la squadra

La prossima Entella sarà con ogni probabilità molto diversa da quella che ha fallito la promozione in Serie B per il secondo anno di fila ai play off. Volpe, confermato in panchina, dovrà salutare alcune pedine importanti, il portiere Borra, i difensore Chiosa e Pellizzer e Gaston Ramirez, solo per fare alcuni esempi. Così si cercherà di piazzare almeno cinque o sei colpi in entrata con una variabile importante: il futuro di Merkaj. Molti club di Serie B lo cercano e se dovesse partire sarà fondamentale trovare il giusto sostituto.

Calciomercato Entella: le ultime notizie sugli acquisti

I dirigenti sono già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa e tre sono i nomi che sembrano essere entrati nel mirino dell'Entella, uno per ruolo. Il primo è il difensore Andrea Tiritiello, 28 anni, fisico imponente, e titolarissimo della Lucchese nell'ultima stagione con 35 presenze condite da tre gol. In mediana, dove potrebbe salutare Tascone, mentre dovrebbe restare Paoulucci, si guarda in casa Imolese con Filippo Faggi inserito nella lista dei possibili acquisti. A soli 20 anni e al primo campionato tra i "grandi" è riuscito ad imporsi con 32 presenze e 1 assist nella mediana degli emiliani ed è un grande prospetto per presente e futuro.

Infine c'è l'attacco e anche in questo caso ci sarebbe un giovane nel mirino, si tratta di Simone Ianesi, cresciuto nell'Udinese ancora proprietaria del cartellino, che nell'ultima stagione ha giocato con le maglie di Trento e Pontedera. I friulani cederanno di nuovo in prestito il fantasioso attaccante su cui ci sarebbe anche il pressing del Cesena.