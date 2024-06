Entella, arriva un nuovo portiere

Serie C

Serie C Girone B

Il mercato dell'Entella avanza a piccoli passi, Gallo ha bisogno di rinforzi ma la sessione è ancora lunga e soprattutto prima andranno piazzati alcuni elementi che non fanno parte del progetto, ad esempio Zamparo che è pronto a salutare. I dirigenti oggi hanno piazzato un colpo in porta "La Virtus Entella comunica di aver sottoscritto con il portiere Federico Del Frate (nato a Como il 21 dicembre 1995) un contratto con decorrenza il prossimo 1° luglio.

A Federico un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella".

Il ventottenne arriva a Chiavari dopo quattro anni da protagonista con la Pro Sesto con in totale 100 presenze in tutto. Nel girone A di Serie C ha partecipato anche ai playoff nella stagione 2022-2023. Un titolare quindi che al momento si dovrà giocare la maglia con De Lucia.