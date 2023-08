Entella, arriva Kontek

Serie C

Serie C Girone B

Arriva il sesto colpo di mercato dell'Entella che, dopo i tanti addii di inizio estate, sta completando il roster a disposizione di Volpe per la prossima stagione. Dopo il restyling dell'attacco con Mosti, Disanto e Santini, che dovranno cercare di colmare il "buco" lasciato da Merkaj, oggi arriva il secondo acquisto anche in difesa con Ivan Kontek annunciato dal club sul proprio sito ufficiale con questa nota: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Cesena per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Ivan Kontek (nato a Zagabria il 29 gennaio 1997). A Ivan un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella!"

Un buon acquisto con la giusta esperienza per rinforzare il reparto di Volpe. Arrivato in Italia nel 2020 con il primo approccio nella Ternana, ha poi vestito le prestigiose maglie del Cesena e del Foggia.