Entella, ufficiale il terzo colpo di mercato

Terzo colpo in entrata che muove il suo mercato soprattutto a centrocampo: "La Virtus Entella comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Giovanni Di Noia (nato a Bari il 3 luglio 1994) un contratto con decorrenza il prossimo 1° luglio.A Giovanni un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella".

Di Noia arriva per dare maggiore spessore alla mediana, è il secondo colpo nel settore nevralgico del campo dopo Andrea Franzoni che invece è più un giocatore di qualità. Con il nuovo acquisto Gallo ritrova un ragazzo che ben conosce per averlo già allenato ai tempi del Foggia e proprio da pugliesi arriva Di Noia dopo una stagione da 24 presenze.

Il centrocampista centrale ha girato molte squadre in carriera e ha conosciuto per molti anni la Serie B disputata con Bari, Ternana, Cesena e Chievo, praticamente sempre da titolare. Dal 2020 gioca in Serie C con le maglie di Perugia, Fidelis Andria, Gubbio e Foggia. Con le ultime due ha anche raggiunto i playoff, obiettivo sensibile per la nuova Entella che sta iniziando prendere forma.