Entella, si avvicina De Lucia

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio l'Entella sarebbe pronta a piazzare il primo colpo dell'estate. Dopo aver annunciato gli importanti rinnovi di contratto di Paolucci e Dessena, i chiavaresi asarebbero vicini a risolvere il nodo legato al nuovo portiere. Victor De Lucia sembra infatti molto vicino al trasferimento in Liguria dal Frosinone. La società laziale lo ha messo nella lista dei cedibili dopo averlo acquistato solo un anno fa senza però mai farlo giocare.

Per De Lucia l'Entella avrebbe quindi definitivamente superato la concorrenza del Cesena che sembrava essere partito in vantaggio. Il mercato però è così, vive di sorpassi magari anche al fotofinish e questo potrebbe essere successo per De Lucia. Il numero uno arriverebbe a Chiavari dopo gli ultimi sei mesi passati a fare il titolare alla Feralpi Salò, squadra con cui ha partecipato ai playoff per la Promozione. Nella parte cruciale del campionato però De Lucia è stato vittima di un piccolo problema alla spalla, non un grosso infortunio comunque.

Se davvero dovesse arrivare De Lucia sarebbe tutto da scrivere il futuro di Borra che è stato il titolare della Virtus durante tutto l'arco dell'ultimo campionato.