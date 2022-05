Calciomercato Entella, Magrassi di nuovo nel mirino della Serie B

Iniziano le grandi manovre per il futuro in casa Entella. I chiavaresi non sono riusciti a risalire subito in Serie B, ma l'obiettivo dichiarato è quello di riprovarci, sperando di avere maggiore fortuna. Il presidente Gozzi ha apprezzato la grande forza del gruppo trasmessa dal tecnico Volpe, confermato anche per l'anno che verrà. Poi si penserà al mercato, il primo obiettivo è quello di cercare di rinnovare alcuni comtratti in scadenza, ma attenzione perché la buona stagione, soprattutto degli attaccanti, sta facendo cantare qualche sirena.

In Serie B continuano a tenere d'occhio Andrea Magrassi, potente bomber che con l'Entella ha segnato 10 gol in 37 presenze quest'anno. L'attaccante già a gennaio era statao accostato ad alcuni club della cadetteria, la Reggina per esempio. Poi però nulla è andato in porto e il giocatore è rimasto alla corte di Volpe che lo ha spesso perferito a Lescano.

L'estate però sta portando nuovi interessati, primo fra tutti il neopromosso Sudtirol che alla prima stagione della sua storia in Serie B sta cercando di rivoluzionare la squadra. I dirigenti hanno annunciato una decina di colpi per essere competitivi e in attacco una delle prime scelte sarebbe proprio Magrassi. Da qualche settimana circola anche la voce di unn interessamento del Pordenone, retrocesso in Serie C, per Barlocco.