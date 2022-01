Calciomercato Eccellenza: la Sestrese acquista tre nuovi giocatori

Il calciomercato per spiccare il volo e allonatnare l’incubo retrocessione. La Sestrese annuncia un tris di acquisti attraverso i propri canali ufficiali con cui proverà a raddrizzare una classifica che al momento la vede penultima a quota 10 punti insieme al Molassana, a più due sul Cadimare ultimo, anche se va detto che i verdestellati devono recuperare ancora due gare.

La società con una nota presentza così i suoi nuovi giocatori: “Gianluca Cafferata centrocampista offensivo di grande qualità, classe ’94, torna alla Sestrese dopo la grande stagione 2018/2019 in Promozione (27 presenze e ben 8 reti). Scuola Sampdoria, ha militato nella Genova Calcio e Molassana in Eccellenza, prima ancora in Serie C nel Castiglione e Pavia, e in serie D nel Vado e Lavagnese.

Francesco Broso centrocampista leva 2003, arriva in prestito dal Genoa in cui è cresciuto calcisticamente. Nella prima parte di stagione ha militato nella Lavagnese.

Andrea Bisio terzino sinistro leva 2001, già convocato nell’ultima gara contro il Rapallo. Ha iniziato la stagione nell’Arenzano, prima ancora protagonista al Varazze".