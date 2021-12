La Sestrese acquista un nuovo attaccante

La terzultima della classe in Eccellenza Girone B acquista Amine Sakhi, e con lui prova la risalita in classifica. I verdestellati al momento hanno dieci punti e sono a meno quattro dal Busalla e a meno sette dal Baiardo, prima squadra fuori dalla zona playout. Il nuovo acquisto è stata presentato sulla pagina facebook del club.

La Sestrese presenta il nuovo acquisto Amine Sakhi

Questo il comunicato stampa con l'annuncio del nuovo giocatore: "La Sestrese Calcio 1919 con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di annunciare l'approdo in verdestellato per la stagione 2021-2022 del talentuoso attaccante Amine Sakhi.

Protagonista da giovanissimo con la maglia dell’Albissola nella stagione 2017-2018 nella vittoria del campionato di Serie D (decisivo con il suo gol nella vittoria del torneo nazionale tra le rappresentative dei vari gironi di D), Amine Sakhi è poi approdato all’Entella dove si è affermato tra i migliori talenti delle giovanili bianco-celesti. Lo scorso anno l’esperienza in Serie D al Lanusei in Sardegna, prima di un infortunio che lo ha bloccato per la seconda parte di stagione".