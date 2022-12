Rapallo Ruentes, arriva un nuovo attaccante

Il Rapallo Ruentes è in piena corsa per evitare i playout in Eccellenza. La formazione bianconera vuole centrare l'obiettivo e così si muove in sede di mercato. Ieri è arrivata l'ufficialità di un nuovo acquisto in porta, ecco il comunicato della società: Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge alla rosa l'Attaccante Andrea Tracanna un giocatore di livello per la rosa di mister Fresia . Nato a Fermo il 21 /07 /2000, Tracana è cresciuto nel settore giovanile della Sambenedettese"

Nonostante la giovane età sono già tante le esperienza del nuovo attaccante: "Ha avuto esperienze in Serie D, dove ha indossato le maglia del Montegiorgio Calcio e del Ligorna. Varie esperienze in Eccellenza San Marco Lorese , Molassana Boero , Celle Varazze Nell'attuale stagione ha militato nella Voltrese in Eccellenza. A Andrea un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.