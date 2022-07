Arenzano, un acquisto e due conferme

L'Arenzano è pronto a ripartire. La prima squadra rossonera è reduce dalla salvezza tramite playout in Eccellenza, un grande risultato vista che la squadra è stata ripescata dalla Promozione poco prima del via del campionato. L'annata passata sarà il punto di partenza per l'obiettivo della prossima che sarà ancora il mantenimento della categoria dando tanto spazio ai giovani, come successo proprio nell'ultimo campionato.

Non stupisce quindi che il primo acquisto ufficiale, annunciato nei giorni scorsi dai social del club sia Matteo Piccardo, classe 2001, nato ad Arenzano con un percorso nel Genoa sino ad essere un riferimento importante della Primavera. Un ragazzo di casa che sarà subito a disposizione del confermatissimo mister Corradi.

A proposito di conferme ne sono arrivate due nel giro di poche ore: la prima è quella del giovanissimo attaccante Mattia Pellicciari, classe 2005, la seconda è quella del difensore Jordi Pirozzi nato nel 2002.