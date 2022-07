Il Campomorone Sant'Olcese si regala un super colpo di mercato

Grande colpo di mercato del Campomorone Sant'Olcese che acquista dal Rapallo Mirko Chiarabini. La società biancoblu che anche l'anno prossimo militerà in Ecellenza si porta a casa l'attaccante che l'anno scorso è riuscito a segnare 12 gol e lo inserirà nel suo settore offensivo che già nei mesi scorsi aveva regalato una pioggia di reti.

Con questa mossa la squadra si conferma agguerrita in vista della prossima stagione. Dopo aver conquistato i playoff nella scorsa annata, con partenza fulminea nella post season e poi qualche passo falso, sembra proprio che l'obiettivo sia quello di rippetersirsi. Chiarabini non è il primo acquisto del mercato del Campomorone Sant'Olcese, la società ha infatti piazzato il doppio colpo in porta. Sono arrivati Armando Prisco ex Ligorna e Riccardo Longato, due estremi difensori rispettivamente classe 1997 e 2000 che copriranno il delicato ruolo nel prossimo campionato.