Le prime mosse del mercato del Busalla

L'ultima stagione è stata da incorniciare per il Busalla, salvo senza troppi patemi in Eccellenza, campionato che la vedrà protagonista anche l'anno prossimo. La società valligiana ha iniziato le grandi manovre di mercato comunicando le prime mosse ufficiali: "Confermato il gruppo storico che ci ha consentito di ottenere la nona posizione, il record dei 52 punti, e i 61 gol fatti, a partire da Compagnone, Cotellessa, Ottoboni, Repetto, Piccardo, Biggi, Bottino, Garbini, Erroi, Gottingi, Spano. Non stati confermati Nelli, Cilia e Raiola, mentre Fasan andrà a studiare in America. Ritorna a giocare Alessio Morabito classe 98 ex Genova Calcio e Rivarolese".

Tante mosse già fatte e altre che sono in divenire, lo stesso Busalla conclude la nota comparsa sui social con una frase sibillina: "Abbiamo poi in canna alcuni colpi di mercato che però non possiamo ancora annunciare. Lo faremo a breve".