Busalla: il nuovo centravanti è Pintus

Accelerata del Busalla sul mercato. Il club che l'anno prossimo militerà ancora in Eccellenza dopo la salvezza nella stagione appena conclusa, ha infatti piazzato tre colpi in pochi giorni. Due sono rinforzi per l'attacco, è arrivata la firma del centravanti Marco Pintus che ha giocato nel campionato appena concluso in Promozione con il Bogliasco, segnando a raffica. In totale sono state 22 le reti con una tripletta e ben sette doppiette.

Insieme a lui in attacco ci sarà anche Robert Radu, un graidto ritorno. E'stato infatti uno degli artefici della promozione in Eccellenza del 2014 e, come scrive il Busalla sui social: "dopo la lunga parentesi nel torinese (ultimo domicilio il Cafasse) rientra alla società che lo ha lanciato con grande entusiasmo e motivazioni".

Non solo attacco, ma anche un nuovo e talentuoso portiere, ancora sui propri social la società annuncia: "Diamo il benvenuto al talentuosissimo Davide Tirio classe 2004 proveniente dalla Sestrese, portiere della rappresentativa regionale under 18 che dalla prossima stagione farà parte della famiglia bianco blu".