Baiardo, prime mosse a centrocampo

Inizia il mercato e si muove anche il Baiardo. La società genovese, reduce da una scorsa stagione conclusa ai playoff in Eccellenza senza riuscire a centrare il sogno Serie D, riparte in maniera ambiziosa e conferma buona parte del centrocampo. Il presidente Erriu ha comunicato ufficialmente le conferme del capitano Federico Merialdo, guida in campo e fuori del gruppo, e poi i compagni di reparto Matteo Gattiglia, Fabio Oliviero e Giuanluca Briozzo.

Quattro importanti conferme nel reparto nevralgico che possono dare continuità al progetto dei genovesi. Insieme a questi annunci la società ha invece detto addio ufficialmente ad altri due esponenti della mediana della scorsda stagione: Gabriele Noceti e Andrea Ruffino che quindi continueranno le proprie esperienza calcistiche altrove.