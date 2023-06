Raffica di conferme in casa Arenzano

L'Arenzano riparte dai suoi pilastri in campo e fuori. Le prime settimane di mercato per i genovesi sono state ricche di conferme, come comunicato dal club, su tutte quello dello staff tecnico che sarà ancora composto da Alberto Corradi da Pietro Feroldi (vice allenatore), Alberto Perasso (collaboratore tecnico), Pierluigi Ghirardelli (preparatore dei portieri).

Resteranno anche Andrea Calcagno, Matteo Biancato e Matteo Cicirello che "continueranno ad indossare la nostra casacca - si spiega nella nota ufficiale - la dirigenza, con in testa il presidente Alberto Garetto, il vice presidente Adamo Casali, il direttore generale Luca Marzano, il direttore sportivo Davide Alvino augura ai nostri giocatori una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni".

Infine giocherà ancora nell'Arenzano Luca Baroni che: "ha deciso, per la 13a stagione, di vestire ancora, la maglia a lui più cara: quella dell’Arenzano.

La società augura a Luca di disputare una stagione ricca di emozioni e di ottimi risultati”