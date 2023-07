L'Arenzano rinforza il centrocampo

Dopo tante conferme, compreso tutto lo staff tecnico che ha guidato la squadra l'anno scorso, è tempo di annunciare un volto nuovo per l'Arenzano che acquista una nuova pedina per il centrocampo. Un bel colpo di mercato in vista della prossima stagione in cui i rossoneri giocheranno ancora in Eccellenza.

Di seguito il comunicato ufficiale della società: “L’Arenzano FC comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2023/24, con il centrocampista (classe’99) Alessandro Bruzzone. Bruzzone, arenzanese doc, torna a vestire la maglia, che aveva indossato da piccolino, per poi giocare con Savona, Albissola, Finale, Cairese, Genova Calcio. La società, con in testa il presidente Alberto Garetto, il vice presidente Adamo Casali, il direttore generale Luca Marzano, il direttore sportivo Davide Alvino augura ad Alessandro Bruzzone una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni”

Alessandro Bruzzone è quindi un nuovo centrocampista dell’Arenzano. Ecco le sue prime impressioni:”La mia è una scelta tecnica, di squadra ed ambiente”