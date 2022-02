Il Little Club James continua a rinforzarsi

Il Little Club James annuncia un nuovo colpo di mercato alla vigilia della prossima giornata del campionato di Promozione: "Ritorna alla base Davide Cafiero, classe 2001, in arrivo dall'Alassio (Eccellenza). Cafiero è un centrocampista centrale che in passato si è adattato per esigenze di squadra a ricoprire anche i ruoli di difensore centrale ed esterno basso.Cresciuto nell'Athletic Club, era passato al Pieve, poi sei anni di James con i mister Marco Luciani prima, Giorgio Santeusanio poi, e quindi ancora Marco Luciani.

Dopo Marassi ed Alassio, ecco il ritorno alla casa madre!"

Un jolly quindi annunciato pochi giorni dopo l'arrivo di un nuovo attaccante. Il Little Club James infatti aveva annunciato l'acquisto del 2002 Lorenzo Crovetto, due acquisti in meno di una settimana per la squadra che a quato punto può cercare con nuovi forze la permanenza nella categoria senza passare dai playout.