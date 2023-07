Il Genoa e la linea verde: è caccia ai giovani sul mercato

Scatta ufficialmente il mercato e il Genoa è pronto ad accogliere i primi due volti nuovi. Aaron Martin, esterno mancino in arrivo da svincolato dal Mainz e titolare designato nel 3-5-2 di Gilardino, e Leali, portiere che sarà il vice di Martinez, saranno presto a Genova per visite mediche, firme sui contratti e inizio della nuova avventura. Il mercato rossoblu entra così nel vivo con altre pedine da ricercare, la priorità è quella del nuovo bomber, una scelta da non sbagliare e quindi da ponderare con attenzione. Nelle ultime ore si è di nuovo scaldata la pista Piatek, ma restano validi i nomi di Colombo e Mateta. Poi si passerà al centrocampo con un mediano forte fisicamente, Guilavogui, Tameze e Meitè, gli obiettivi, e un giovane di qualità.

Calciomercato Genoa: caccia a un giovane centrocampista

Tre al momento sono i candidati per dare un po' di freschezza a un reparto che ha confermato Badelj e Strootman, ma non Sturaro. Miretti (19 anni) della Juventus è il profilo che più piace ai rossoblu ma prima di passare all'assalto, cercando di superare la folta concorrenza, bisognerà capire le decisioni dei bianconeri. Allegri dopo il rinnovo di Rabiot vuole potenziare la mediana con un altro grande colpo, Milinkovic-Savic per esempio, e se la trattativa andasse a buon fine Miretti potrebbe partire in prestito per avere continuità. Dei bianconeri piace anche Barrenechea (22 anni) che negli ultimi mesi si è ritagliato un po' di spazio nella formazione di Allegri.

Il Genoa guarda poi in casa Inter per Fabbian (20 anni), centrocampista rivelazione dell'ultima Serie B con la maglia della Reggina e di proprietà dei nerazzurri. Le ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di tantissimi club, il Grifone per portarselo a casa dovrà battere Frosinone, Bologna, Atalanta e Lecce.