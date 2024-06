Calciomercato Genoa: Ekuban, Martinez e tutte le prossime mosse

Dopo il colpo Vitinha il Genoa prepara le altre mosse di mercato. In uscita tiene banco la questione Martinez con il nodo Oristanio da sciogliere. Il Grifone ha scelto l'attaccante come contropartita e lo valuta 5 milioni, l'Inter non vuole perdere il controllo sul ragazzo inserendo una recompra, opzione non gradita a Villa Rostan. Per alcuni sono dettagli, con Marotta che potrebbe anche decidere di versare 15 milioi nelle casse rossoblu pur di avere il portiere spagnolo. Sono comunque giornate intense su questo fronte, già oggi le società torneranno a parlarsi per provare a trovare l'intesa.

Calciomercato Genoa, Ekuban verso il rinnovo

Nel frattempo Ottolini si muove per rinforzare il Genoa e la prossima mossa, annunciata oggi da Il Secolo XIX, sarà il rinnovo di Caleb Ekuban. L'attaccante, molto gradito a Gilardino, ha accettato di rinnovare per una cifra inferiore ai 900 mila euro attuali. Il nodo è sciolto e l'attacco del Grifone prendere sempre più forma e per ora non cambia con Vitinha, Retegui, Gudmundsson, Ekuban a cui si va ad aggiungere Ankeye. In uscita tutti gli altri da Yeboah, che ha mercato in Serie A, Coda, Aramu e Puscas con le valigie in mano.

Zanoli più di Spence, la mossa a destra del Genoa

Continua anche la ricerca di un laterale destro, annoso problema della rosa rossoblu con Sabelli confermato e difficoltà per arrivare a Spence. Il Tottenham non vuole abbassare il prezzo e resta fermo su 7 milioni di euro. Così rispunta, e questa volta potrebbe davvero essere quella buona, Zanoli. Il giovane laterale del Napoli da due sessioni di mercato viene accostato al Genoa, ora la trattativa sembra essere avviata con prestito oneroso da 500 mila euro e riscatto fissato a 6 milioni.

Zanoli potrebbe anche non escludere Pedersen, profilo che piace parecchio perché può coprire entrambe le fasce. Il giocatore lascerà il Sassuolo per tornare al Feyenoord, squadra che detiene il suo cartellino. Gli olandesi però dovrebbero cederlo e quindi la trattativa potrebbe partire. Sullo sfondo si cerca anche un centrocampista, Miretti è il preferito ma Thiago Motta probabilmente vorrà osservarlo da vicino in ritiro e quindi i tempi sono lunghi. Di sicuro non sarà Barrenechea il nuovo mediano del Grifone, il giocatore infatti è stato inserito nell'affare David Luiz e dalla Juventus si trasferirà all'Aston Villa.