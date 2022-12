Calciobidone 2022: nella top 10 Caicedo, Supryaga e Maksimovic

Torna Calciobidone 2022, storico riconoscimento riservato al peggior calciatore straniero della serie A, tra i dieci candidati in corsa anche tre ex Sampdoria e Genoa tra i flop della stagione 2021/2022. L'oggetto misterioso Supryaga, il difensore Maksimovic e l'impalpabile Caicedo.

Blucerchiati e rossoblù in corsa come flop 2021/2022

Il primo ha collezionato una sola presenza in blucerchiato, entrato al 35' al posto dell'infortunato Gabbiadini in Sampdoria-Sassuolo dello scorso anno, è stato sostituito da Conti al 57', bocciato da Giampaolo che non l'ha più preso in considerazione fino al termine del campionato, quando è tornato alla Dinamo Kiev. Per Maksimovic, invece, 14 presenze con la maglia del Grifone in una stagione terminata con la retrocessione e anche con poche gare da ricordare. Oggi è svincolato. Chiude Caicedo, 9 presenze e un goal a inizio stagione con il Genoa, tre senza reti nella seconda con l'Inter. Adesso gioca in Arabia Saudita. Lo scorso anno trionfò Aaron Ramsey della Juventus, dopo un testa a testa con il kosovaro della Lazio, Muriqi.

Il premio calciobidone: dal 2009 elegge il flop tra gli stranieri

Il premio 'Calciobidone' è realizzato dal portale Calciobidoni.it in perfetta sinergia (attiva ormai dal 2012) con lo storico partner Guerin Sportivo (la rivista sportiva più antica del mondo), oltre alla partecipazione del magazine Calcio 2000 (all’interno della testata online “TMW Magazine”) e del Blog Calcio Gourmet. Il parterre dei giurati che hanno selezionato i Candidati al titolo è composto da Darwin Pastorin (giornalista e scrittore), Matteo Politanò (Il Secolo XIX), Fabrizio Ponciroli (Calcio 2000 e TMW Magazine), Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo),Gianmaria Borgonovo e Andrea Longoni (Calciogourmet.it), Carmine Cassandra (direttore editoriale Fantacalcio.it), Vittoria Castagnotto (conduttrice presso 7 Gold), Alfredo De Vuono (project manager di Fantacalcio.it), Daniele Bartocci (pluripremiato giornalista marchigiano vincitore del Premio Renato Cesarini). Sul ponte di comando, come di consueto, l’ideatore e factotum di questa singolare competizione, il blogger e scrittore Cristian Vitali.

Tutti i candidati per il premio 2022

La 'Flop Ten' al completo è la seguente: Arthur e Ramsey (Juventus), Boga (Atalanta), Caicedo (Genoa/Inter), Kokorin (Fiorentina), Maksimovic (Genoa), Nani (Venezia), Piatek (Fiorentina/Salernitana), Radu (Inter/Cremonese), Supryaga (Sampdoria). Si può votare tramite i social del Blog organizzatore Calciobidoni.it (Facebook, Twitter e Instagram), e dalla sua home page, oltre che attraverso l’apposito form sul sito del Guerin Sportivo.