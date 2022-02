Domenica senza Eccellenza, in campo solo la Promozione

Una domenica senza Eccellenza in Liguria con le squadre che prendono fiato in vista della parte decisiva del campionato. La stagione regolare si è conclusa assegnando i posti per playout e playoff che inizieranno domenica 6 marzo. Oggi quindi scenderanno in campo solamente i due gironi della Promozione, con inizio alle 15,05 per la maggior parte delle gare, cinque minuti dopo rispetto al solito come voluto dalla FIGC e dalla LND per schierarsi a favore della fine della guerra in Ucraina.

Nel girone A riposa la capolista Voltrese che deve guarrdarsi dall'attacco del Serra Riccò impegnao contro il Camporosso, questo il programma completo

Baia Alassio - Via Dell'Acciaio

Bragno - Vallescrivia

Celle Riviera - Ceriale

Golfo Dianese - Praese

Serra Ricco' - Camporosso

Soccer Borghetto - Legino

Veloce - Borzoli

Riposa: Voltrese

Nel girone B il big match è tra Forza e Coraggio e Sammargheritese, mentre il Golfo Paradiso primo in classifica sfida in trasferta il Levanto

Forza E Coraggio - Sammargheritese

Colli Ortonovo - Goliardicapolis

Levanto - Golfo Paradiso

Little Club James - Bogliasco

Magra Azzurri - Real Fieschi

Marassi - Valdivara 5 Terre

Tarros Sarzanese - Don Bosco Spezia

Riposa: Follo San Martino