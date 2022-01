Calcio, l'attività giovanile si ferma fino a fine gennaio

Il Covid blocca anche l'attività giovanile del calcio in Liguria. Ieri durante una riunione a cui hanno partecipato il Coordinatore Regionale Patrizio Bruzzo, il Presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci e Segretario Vito di Gioia insieme a tutti Coordinatori regionali è stato deciso di stoppare il calcio dei giovani fino al 31 gennaio.

In una nota la FIGC Liguria ha così spiegato la situazione: "Nel corso dell’incontro sono stati assunti importanti provvedimenti: le attività istituzionali e agonistiche sono state sospese con decorrenza immediata e fino al 31 gennaio 2022. Interrotte conseguentemente le attività dei Centri Federali Territoriali, quelle delle Aree di Sviluppo Territoriali e sospesi anche i tornei e le partite amichevoli". Niente calcio per i giovani liguri quindi, con la speranza che la curva dei contagi regredisca in modo da poter tornare a far divertire anche i più piccoli a fine gennaio.