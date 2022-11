Sampdoria e Genoa femminile, una domenica di pausa

Due settimane per ricaricare le batterie e invertire la tendenza. Sampdoria e Genoa femminile non scenderanno in campo questo fine settimana per lasciare spazio alla Nazionale. Le azzurre affronteranno Austria e Irlanda per iniziare la corsa verso il Mondiale di luglio a cui si sono qualificate senza troppi problemi.

La Sampdoria ne approfitta per lavorare a Bogiasco in vista del difficilissimo match contro la capolista in Serie A: la Roma. Le giallorosse stanno dominando il torneo e sono l'ennesima big sul cammino delle blucerchiate che nelle ultime settimano hanno affrontato una dietro l'altra Juventus, Milan, Inter e Fiorentina, perdendo tutti e quattro gli incontri. Per fortuna in mezzo è arrivato il punto contro il Parma, utile per ripartire.

Non va molto meglio al Genoa che è in piena lotta per non retrocedere nel campionato di Serie B. La squadra di Oneto deve allontanare la brutta sconfitta 5-0 con il Chievo e preparare un match delicatissimo, quello contro il Trento. Dopo la sosta infatti sarà sfida salvezza tra due squadre a quattro punti e che vincendo riuscirebbero a staccare la zona caldissima della classifica.