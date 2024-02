Calcio, titolare a cinquant'anni tra i dilettanti

Il calcio è un passione senza età e la dimostrazione arriva dai campi di Prima Categoria a Genova. Domenica scorsa Marco Angeloni, classe 1969, ha difeso da titolare la porta del Cornigliano contro il Ca De Rissi, sfida che la formazione di casa ha perso 3-1. Il risultato però non è tutto nello sport e la società genovese ha voluto elogiare il proprio estremo difensore attraverso i social del club.

Titolare a 54 anni nel Cornigliano

Questo il pensiero della società: "Marco Angeloni, classe '69. Esordio con la maglia numero 1 domenica scorsa al Cige per il portiere che ha fatto la storia del calcio dilettantistico ligure. Per la sua squadra oltre ad essere un importante supporto con la sua esperienza, è con il suo esempio di impegno e costanza negli allenamenti. Sudore e sacrificio con il sole, la pioggia e il vento, che oggi hanno ripagato portandolo a giocare a quasi 55 anni un ottima partita nel campione di Prima Categoria girone C. Il suo impegno in ogni allenamento e la presenza costante sono un esempio per i giovani della squadra. Un grazie a Marco per la sua dedizione da parte di tutta la Società con il suo Presidente Rosario Aveni, i dirigenti e i mister".

Sempre attraverso i social arrivano anche le dichiarazioni del diretto interessato: "Ho sempre voglia di giocare e di mettermi in gioco, spero di riuscire a dare al Cornigliano il contributo che merita, voglio aiutare i miei compagni a lottare per la salvezza. Rapporto con i più giovani? Non sento responsabilità, voglio solo trasmettere entusiasmo per quello che si fa".