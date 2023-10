Paura in campo, pugno all'avversario che sviene

Ancora violenza sui campi di calcio, dopo l'aggressione della scorsa settimana in Promozione, questa volta è il campionato Juniores a salire per sua sfortuna agli onori della cronaca. Nel torneo che ogni weekend vede scendere in campo i giovani calciatori che sono a un passo dalle prime squadre un ragazzo è stato aggredito da un avversario con un pugno ed è svenuto.

Il grave fatto è arrivato durante la gara tra Canaletto e PSM Rapallo, partita finita 1-2. Dopo il fischio finale un giocatore ospite ha colpito con un pugno un avversario durante una mischia che ha visto protagonisti i calciatori di entrambe le società. Il colpo ha provocato lo svenimento del giocatore del Canaletto assistito subito dalla madre, un medico, a cui ovviamente il direttore di gara ha concesso di scendere in campo per prendersi cura de figlio. Subito dopo è poi arrivata l'ambulanza e il ragazzo ha fortunatamente ripreso i sensi anche se non è riuscito ad alzarsi e appariva ancora tramortito.

Nelle scorse ore è arrivato il responso del giudice sportivo che ha squalificato il giocatore della PSM Rapallo per dieci giornate, sanzione, spiega il comunicato ufficiale, "aggravata per la proditorietà del gesto e delle conseguenze da esso scaturite, potenzialmente in grado di causare danni molto gravi alla persona e dal fatto che non risulta in alcun modo che il calciatore non si sia, neppur minimamente, scusato".