Genova Calcio, altro rinvio: salta il big match con la Cairese

Il 2022 della Genova Calcio non è iniziato sotto una buona stella. I biancorossi sono stati sconfitti il 9 gennaio nella delicata trasferta di Albenga 1-0, poi non sono più riusciti a scendere in campo. Domenica scorsa è stata rinviata la partita contro il Varazze Don Bosco, sfida contro una squadra che naviga nei bassifondi della classifica e che poteva cancellare subito la delusione dopo la sconfitta di Albenga. Oggi il Comitato Regionale ha annunciato che il recupero si giocherà il 2 febbraio alle 18, anche se sull’orario ancora non c’è certezza, le due squadre infatti se trovano l’accordo possono anche cambiarlo.

Nella stessa comunicazione è arrivata anche l’ufficialità del rinvio della partita di domenica prossima contro la Cairese. Il match più attesso di giornata, quello tra la capolista e i genovesi secondi della classe, quindi non si disputerà ed è stato rinviato a data destinarsi. Un vero peccato perché le due square sono divise oggi da un solo punto e avrebbero potuto far vedere un grande spettacolo. Ad appprofittarne a questo punto potrebbe essere l’Albenga che è terzo a 27 e a meno due dalla vetta, per ora infatti è confermata la partita con il Ventimiglia che potrebbe proiettare la squadra di casa al primo posto del girone A di Eccellenza.