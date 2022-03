Baiardo battuto dalla Cairese al fotofinish

Nella giornata in cui le prime in classifica dei playoff di Eccellenza cadono tutte, non fa eccezione il Baiardo che viene sconfitto in trasferta 3-2 dalla Cairese, ora al primo posto a otto punti insieme alla Fezzanese a più due su Taggia, Rapallo Rivarolese, Campomorone Sant'Olcese e appunto Baiardo.

La cronaca di Cairese-Baiardo 3-2

Napello in settimana aveva avvertito tutti "sarà la partita più difficile dell'anno" aveva detto il giocatore del Baiardo e già all'inizio si capisce perché. Al 10' Poggi mette fuori di poco, poi ci prova Facello mentre la risposta degli ospiti è tutta in un colpo di testa di Romei che viene respinto sulla linea.

Per vedere i gol bisogna così aspettare il 33' quando la Cairese passa con Prato che, sempre di testa, insacca un gol bello e molto importante. Si va così al riposo sull'1-0, ma il Baiardo esce dagli spogliatoio con la carica giusta: al 57' Giambarresi firma infatti il pareggio. Gli ospiti prendono in mano la gara e al 65' raddoppiano ancora con Napello, al secondo gol in due gare.

La partita però deve ancora regalare altre emozioni e aranno tutte di marca Cairese. I padroni di casa infatti all'80' riportano tutto in parità con Bablyuk e al 93' arriva anche il sorpasso proprio sulla sirena con un gran tiro di Piana, D'Amora non ci arriva e la Cairese festeggia i tre punti che valgono il sorpasso in classifica.

Nella prossima giornata le due squadre sono attese da due match fondamentali. Il Baiardo affronterà il Taggia, entrambe a quota 6. La Cairese invece sfiderà la Fezzanese nel match tra le prime della classe.