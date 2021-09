Cagliari-Genoa, probabili formazioni: subito Caicedo

Mercato chiuso e pausa nazionali archiviata, si torna in campo dopo la sosta in Serie A e domenica 12 settembre alle ore 15.00 si gioca Cagliari-Genoa alla Unipol Domus. I sardi hanno raccolto un punto nelle prime due giornate (pareggio con lo Spezia e sconfitta a Milano sponda rossonera), Grifone ancora a bocca asciutta dopo le due sconfitte contro Inter e Napoli.

QUI CAGLIARI. Problemi fisici in difesa per Godin, recuperati invece Cragno e Ceppitelli che dovrebbero farcela dal primo minuto. Scalpita sul fronte offensivo il nuovo acquisto Keita Balde (ex Samp) ma dovrebbero partire titolari Joao Pedro e Pavoletti, ex della gara insieme a Strootman.

QUI GENOA. Subito Caicedo sul fronte offensivo per fare coppia con Pandev, l'alternativa rimane Destro che potrebbe però essere utile a gara in corso. Possibile l'impiego dal primo minuto anche di Maksimovic e Fares, il primo però non è ancora al top della condizione dal punto di vista fisico. Vanheusden e Cambiaso le alternative al momento in vantaggio.

Probabili formazioni Cagliari-Genoa

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Criscito, Biraschi, Vanheusden; Cambiaso, Hernani, Badelj, Sturaro, Ghiglione; Pandev, Caicedo. All. Ballardini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Calcio d'inizio: domenica 12 settembre, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.