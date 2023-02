Cagliari-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Ranieri e Gilardino

Sfida dal profumo di Serie A mercoledì sera con il Genoa che fa visita al Cagliari nel turno infrasettimanale di Serie B. Gilardino ha ritrovato il successo sabato pomeriggio contro la Spal con un netto 3-0 e continua a correre al secondo posto in cadetteria con tre punti di vantaggio sul Bari e quattro sulla Reggina. I sardi con Ranieri in panchina sono di nuovo in zona playoff, ora sono ottavi con 37 punti, grazie ad una buona solidità che li ha portati a due pareggi, con Sudtirol e Palermo, e una vittoria, con il Benevento, nelle utime tre gare.

Un vero e proprio big match che è anche sfida generazionale tra un tecnico vincente, esperto e navigato come Claudio Ranieri e uno tra i più giovani dell'intersa Serie B che si sta giocando la sua prima grande occasione nel calcio dei "grandi" e lo sta facendo nel migliore dei modi, Alberto Gilardino.

Cagliari-Genoa: le scelte di Ranieri

Tanti dubbi per Ranieri che deve ancora capire se avrà a disposizione Nandez, Deiola e Falco, tutti hanno lavorato parzialmente con il gruppo ieri e attualmente hanno poche possibilità di esserci. Rientra Di Pardo mentre Pavoletti, già in campo a Venezia negli ultimi minuti, siederà in panchina, al suo posto in attacco ci sarà Lapadulda, altro ex, rientrato dalla squalifica. Molto probabile il 4-3-1-2 per i sardi con Luvumbo e Mancosu in appoggio al centravanti e in difesa Goldaniga con Dossena come coppia centrale.

Cagliari-Genoa: le scelte di Gilardino

Tanti dubbi anche per Alberto Gilardino che di sicuro non potrà schierare Aramu e Coda, così il tridente dovrebbe essere formato ancora da Puscas, Gudmundsson e Jagiello con Salcedo che dopo il gol con la Spal scalpita per una maglia. Dovrebbero riuscire a recuperare sia Frendrup che Hefti, mentre Sabelli è ancora da valutare, possibile soprattutto in caso di recupero dello svizzero uno stop per il laterale. A centrocampo al momento più Strootman di Frendrup insieme a Badelj e Sturaro.

Cagliari-Genoa: le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Kourfalidis, Makoumbou, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.

Genoa (4-3-2-1): J. Martínez; Hefti, Bani, Dragusin, Haps; Strootman, Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Jagiello; Puscas.

Cagliari-Genoa in diretta tv e streaming

La supersfida di mercoledì 1 marzo alle 20,30 tra Cagliari e Genoa sarà trasmessain tv su Sky Sport al canale numero 251. Tante, come sempre, le possibilità per seguire la sfida in streaming: DAZN, Helbiz Live, One Football, Sky Go e Now TV.