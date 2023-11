Cagliari-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Ranieri e Gilardino

Torna in campo il Genoa che dopo due successi di fila con Salernitana e Reggiana, in Coppa Italia, cerca di chiudere la settimana perfetta contro il Cagliari. In Sardegna, accompagnato da circa 500 tifosi, il Grifone trova la squadra di Ranieri che sembra aver trovato la svolta della stagione con la super rimonta con il Frosinone, da 0-3 a 4-3, e la vittoria ancora ribaltando il risultato contro l'Udinese in Coppa Italia.

Cagliari-Genoa, le scelte di Ranieri

Nei sardi non ci saranno Rog e Nandez e sono da valutare le condizioni di Aresti, Caprdossi e Pardo, tutti a rischio forfait. Ranieri sceglie ancora il 4-3-1-2 con qualche ballottaggio ancora da sciogliere, in regia più Prati di Viola, così come in difesa Goldaniga dovrebbe spuntarla su Hatzidiakos. In attacco certi del posto il trequartista Mancosu e Luvumbo, il centravanti dovrebbe essere Pavoletti in vantaggio su Petagna; Lapadula è tornato dopo il lungo infortunio ma partirà dalla panchina. A centrocampo ci sarà l'ex Sampdoria, Jankto.

Cagliari-Genoa, le scelte di Gilardino

Defezioni importanti per Gilardino che non potrà schierare gli infortunati Retegui e Messias, oltre allo squalificato Bani anche lui alle prese con un problema fisico che potrebbe essere smaltito in tempo per Verona. Nel 3-5-2 in difesa Dragusin sarà il centrale con De Winter e Vasquez ai suoi fianchi, a sinistra si giocano una maglia Martin e Haps, mentre in attacco va sciolto il nodo della spalla di Gudmundsson. Ekuban sembra partire in vantaggio sia su Puscas che su Malinovskyi con l'ucraino che dovrebbe giocare in mediana insieme a Badelj e Frendrup.

Cagliari-Genoa, le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2) Scuffet, Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Deiola; Mancosu; Luvumbo, Pavoletti

Genoa (3-5-2) Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Ekuban

Cagliari-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Cagliari e Genoa di domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN su sito e App ufficiale, in tv chi ha il doppio abbonamento potrà guardare la gara sul canale 214 (Zona DAZN). La telecronaca sarà di Edoardo Testoni e Valon Behrami.