Cagliari-Genoa, cinque assenti tra infortuni e squalifiche

Il Genoa viaggia verso Cagliari dove domenica alle 15 sfiderà la squadra di Ranieri, tornata viva grazie alle ultime due uscite con vittorie in rimonta su Frosinone e Udinese in Coppa Italia. Sfida generazionale tra i due tecnici, Gilardino è al primo anno di Serie A, mentre l'allenatore dei sardi è uno dei decani delle panchine del massimo campionato. I due si affronteranno senza esclusioni di colpi perché i punti in palio sono importantissimi per i padroni di casa, al momento penultimi, e per il Grifone che dopo il successo sulla Salernitana vuole allungare ancora sulla zona retrocessione, oggi distante quattro lunghezze.

Cagliari-Genoa, le ultime news su infortuni e squalifiche

Il Genoa, accompagnato in Sardegna da circa 500 tifosi, dovrà ancora una volta rinunciare al bomber Mateo Retegui. Il ginocchio non lascia in pace l'attaccante che sarà costretto a saltare le prossime due gare, nella speranza che la sosta lo aiuti a essere in campo a fine novembre. Oltre a lui, Gilardino non potrà schierare Junior Messias, più vicino al rientro rispetto al compagno di reparto, ma ancora out. Fuori per squalifica invece Bani, il difensore è stato ammonito con la Salernitana ed era in regime di diffida. Pronto al rientro tra i convocati Jagiello, disponibili anche Vogliacco e Puscas, entrambi usciti malconci dal match di Coppa Italia con la Reggiana.

Qualche problema di formazione lo ha anche Claudio Ranieri che ha perso per un mese Nandez, tuttofare e leader in campo e fuori del suo Cagliari. Stagione finita per Rog che è alle prese con un brutto infortunio, mentre sono da valutare Aresti, Capradossi e Pardo, sostituito per un problema fisico durante la partita con l'Udinese. Ranieri dovrebbe tornare a schierare il 4-3-1-2 con in attacco il ballottaggio Pavoletti-Oristanio, Lapadula è tornato in campo ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e quindi non sarà titolare.