Genoa, staserà c'è il Cagliari ma la squadra è bloccata in aeroporto

La strada verso Cagliari è decisamente complicata per il Genoa che stasera gioca il big match di Serie B contro i sardi alle 20,30. La formazione rossoblu avrebbe dovuto raggiungere questa mattina la Sardegna, ma a causa del forte vento il volo non è potuto partire e così la squadra è bloccata nell'hotel adiacente all' aeroporto in attesa di capire come muoversi. Secondo Telenord alle 14 ci sarà un nuovo tentativo di prendere il volo da Genova, sperando che il meteo cambi, altrimenti Criscito e compagni dovranno cercare di raggiungere Cagliari partendo da un'altra città, Milano, Torino e Pisa le più vicine.

Non una buona notizia per Alberto Gilardino e i suoi giocatori che stasera sono attesi da una gara molto importante per continuare la corsa verso il pronto ritorno in Serie A. Il Grifone è secondo in classifica e vorrebbe aumentare il proprio vantaggio su Bari e Sudtirol, mentre la Reggina ieri si è fermata ancora. Di certo oltre alle difficoltà di questa mattina, la squadra dovrà affrontarne molte altre in campo visto che l'avversario di turno è una formazione dalle buone qualità tecnica e con un allenatore navigato come Claudio Ranieri che la sta trascinando in zona playoff.

Stamattina Alberto Gilardino ha stilato la lista dei convocati, buone notizie dall'infemeria con Sabelli e Frendurp che sono regolarmente a disposizione, mentre non sarà della gara Hefti. Come da programma out sia Coda che Aramu alle prese con i rispettivi infortuni.