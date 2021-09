VIDEO | Cagliari-Genoa 2-3: pazza rimonta del Grifone, prima vittoria

Prima vittoria in campionato per il Genoa che ribalta il Cagliari al termine di una gara ricca di emozioni. Grifone in difficoltà nel primo tempo e punito dal goal di Joao Pedro, nella ripresa cambia atteggiamento ma viene punito dal 2-0 di Ceppitelli. I ragazzi di Ballardini non si abbattono e la riaprono subito con Destro, poi si scatrena Fares che bagna l'esordio con una doppietta da sogno completando la rimonta.

Cagliari-Genoa 2-3 | Primo tempo

Avvio molto fisico e goal annullato al Cagliari al 12' per un fuorigioco di Joao Pedro, poi al 17' l'episodio che spacca il match. Sabelli abbatte Keita Balde e Joao Pedro trasforma con freddezza il rigore concesso dall'arbitro. Avvio in salita per il Grifone che balla in difesa, ma riesce a riordinare le idee e a reagire prendendo in mano il pallino del gioco, poche però le occasioni da goal: imbucata di Pandev per Destro al 34' con buona chiusura di Carboni e poco altro.

Cagliari-Genoa 2-3 | Secondo tempo

Non è contento Ballardini che a inizio ripresa effettua tre sostituzioni e cambia modulo: fuori Biraschi, Sturaro e Sabelli, dentro Vanheusden, Fares e Kallon. Cambia anche l'atteggiamento del Grifone, al 55' Ceppitelli raddoppia di testa dopo un angolo calciato da Marin, ma è solo un episodio perché il Grifone tira fuori gli artigli e con tre colpi di testa (due assist di Cambiaso e uno di Rovella) ribalta tutto tra il 59' e il 78': Destro la riapre, poi è il nuovo acquisto Fares l'eroe di giornata con due reti che regalano a Ballardini i tre punti. Esordio da sogno per l'ex Lazio, arrivato l'ultimo giorno di mercato.

Nel finale Joao Pedro reclama un calcio di rigore, Kallon si divora il goal del 4-2 e infine Marin e Farias mettono i brividi al Genoa con due tiri velenosi, alto il primo e fuori di poco il secondo. In pieno recupero leggerezza di Cambiaso, palla regalata a Joao Pedro che grazia Sirigu. Poco male, i tre punti vanno al Genoa.

Cagliari-Genoa 2-3 | Tabellino e voti

RETI: 17' Joao Pedro, 55' Ceppitelli, 59' Destro, 69' e 78' Fares

CAGLIARI: Cragno 6; Walukiewicz 6 (46' Caceres 5), Ceppitelli 6.5, Carboni 6 (82' Pereiro sv); Zappa 6 (65' Bellanova 5.5), Grassi 6 (54' Nandez 6), Marin 6.5, Deiola 6, Dalbert 6.5; João Pedro 6.5, Keita Balde 6.5 (65' Farias 5.5). All. Semplici.

GENOA: Sirigu 6; Maksimovic, Biraschi 5.5 (46' Vanheusden 6.5), Criscito 6; Sabelli 5 (46' Kallon 6), Sturaro 5.5 (46' Fares 8), Touré 5.5, Rovella 6,5, Cambiaso 7; Pandev 5 (60' Ekuban 6), Destro 7 (84' Behrami sv). All. Ballardini

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

NOTE: ammoniti Sabelli, Ceppitelli, Biraschi, Kallon, Joao Pedro.