Cagliari-Genoa 2-3, le pagelle: killer instinct Destro, è quasi magia Fares

Prima vittoria in campionato per il Genoa che ribalta il Cagliari al termine di una gara ricca di emozioni. Grifone in difficoltà nel primo tempo e punito dal goal di Joao Pedro, nella ripresa cambia atteggiamento ma viene punito dal 2-0 di Ceppitelli. I ragazzi di Ballardini non si abbattono e la riaprono subito con Destro, poi si scatrena Fares che bagna l'esordio con una doppietta da sogno completando la rimonta.

VIDEO | Cagliari-Genoa 2-3: goal e highlights

Bocciati a fine primo tempo Biraschi, Sturaro e Sabelli, delude anche Pandev. Per il resto bel Genoa e cambi azzeccati da parte di Ballardini, Rovella e Cambiaso gli uomini-assist mentre Fares si prende la copertina con una doppietta da sogno. Decisivo il goal di Destro che riaccende le speranze.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.