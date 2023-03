Cagliari-Genoa 0-0, tra Ranieri e Gilardino vince la noia

Nessuna rete, poche occasioni e un puno per parte. E' questo il riassunto della sfida di questa sera tra Cagliari e Genoa che finisce 0-0, per il Grifone è un buon punto su un campo difficile contro una squadra che ha valori decisamente più alti rispetto a quella che è la sua classifica. Gilardino incamera l'ennesimo risultato utile positivo, ma non può sorridere per quello che succede sugli altri campi: vincono infatti Bari e Suditirol che si portano rispettivamente a meno uno e meno due dal secondo posto del Genoa.

Cagliari-Genoa 0-0, la cronaca

Problemi di formazione per il Grifone che non può schierare gli infortunati Aramu, Coda ed Hefti; Gilardino recupera Frendrup che va in campo subito dal primo minuto in una formazione che torna a tre in difesa mentre in attacco Jagiello e Gudmundsson giocano alle spalle di Puscas. E' subito lotta dura in campo tra de squadre che alzano il ritmo e con il primo rischio quando Mancosu va in pressione su Martinez che si sbarazza del pallone appena in tempo. Al 13' primo guizzo della formazione ospite con Dragusin che fa da torre per Vogliacco il cui colpo di testa finisce alto. Lo spartito della gara è chiaro e non cambia per buona parte del primo tempo, il Cagliari lascia il possesso palla agli avversari per poi ripartire e così ne esce una sfida molto blocccata e poco emozionante. Al 30' prima palla gol per il Genoa con Puscas che vince un rimpallo e si presenta davanti a Radunovic ma il suo tiro è centrale. L'episodio serve a svegliare i padroni di casa che provano l'assedio nel finale di tempo anche se non ci sono pericoli dalle parti di Martinez.

Nell'intervallo un cambio per parte con Ranieri e Gilardino che inseriscono Nandez e Sturaro al posto di Dossena e Bani, infortunato, e con il passaggio a quattro in difesa. Il secondo tempo parte subito con un brivido per il Genoa con Sabeli che ingenuamente spinge Luvumbo, l'arbitro fischia subito poi il VAR decide per la punizione dal limite. Subito dopo occasione per Nandez che di destro del vertice dell'area piccola spara fuori. Al 54' Badelj sbaglia tutto e regala palla in area di rigore agli avversari che concludono l'azione con una doppia rovesciata e il colpo di testa vincente di Nandez, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Mancosu. Il Grifone è in enorme difficoltà e Gilardino corre subito ai ripari, dentro Haps e fuori Jagiello e ritorno alla difesa a tre. Al 66' si fa male l'arbitro Valeri che viene sostituito da Monaldi. Al 75' grande occasione per il Genoa con Sturaro che tutto solo di testa mette a lato, il Cagliari sembra rifiatare in questo momento e Gilardino cambia l'attacco inserendo Salcedo e Dragus al posto di Puscas e Gudmundsson. Negli ultimi dieci minuti non succede più nulla e alla fine lo 0-0 non si sblocca.

Tabellino e voti Cagliari-Genoa 0-0

Cagliari (3-4-1-2): Radunovic 6; Altare 6, Dossena 6, Goldaniga 5,5 (46' Nandez 7); Zappa 6, Rog s.v. (13' Kourfalidis 5,5), Makoumbou 6, Barreca 6 (71' Azzi 6,5); Mancosu 6 (71' Pavoletti 6); Luvumbo 6, Lapadula 6.

Genoa (3-4-2-1) Martinez 5,5, Bani 6 (46' Sturaro 6,5), Vogliacco 7, Dragusin 5,5; Criscito 6, Frendrup 6, Badelj 6, Sabelli 5; Jagiello 6 (56' Haps 6), Gudmundsson 6,5 (80' Dragus s.v.); Puscas 6 (80'Salcedo s.v).

Arbitro: Valeri di Roma

Note: ammoniti: Rog, Dragusin, Goldaniga, Vogliacco, Makumbu