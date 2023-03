Cagliari-Genoa 0-0, le pagelle: Vogliacco super, brividi Martinez

Un solo tiro in porta in tutta la partita riassume perfettamente il tipo di gara che si è giocata oggi in Sardegna tra Cagliari e Genoa. Tanta noia, pochissime occasioni e un risultato finale che non poteva che essere di 0-0. Il Grifone resta secondo in classifica anche se vede avvicinarsi Bari e Suditorl, entrambe vincenti oggi. Tra i singoli della gara in terra sarda spicca l'ottima prova di Vogliacco, pilastro della difesa rossoblu.

Ancora una volta in difficoltà invece Sabelli, soprattutto nella ripresa anche se a mettere i brividi ai tifosi del Genoa è il portiere Martinez che nella prima frazione rischia più volte la figuraccia giocando il pallone con i piedi

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.