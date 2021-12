Cadimare-Molassana: c'è un pezzo di salvezza in palio

Tre punti per continuare a lottare, e sperare, nella salvezza. Oggi pomeriggio si sfidano il Cadimare, penultimo con otto punti, e il Molassana, ultimo a quota sei nella classifica del campionato di Eccellenza, girone B. Un match che vale moltissimo, chi vince proverà a rimanere agganciato al gruppone che lotta per salvarsi, chi perde potrebbe invece staccarsi definitivamente.

Le due squadre come è facile immaginare sono in grossa difficoltà, Il Molassana ha vinto un solo match in stagione e ha il peggior attacco del torneo con cinque reti all’attivo in undici partite. Il Cadimare dal canto suo ha la peggior difesa con 16 reti al passivo e sette sconfitte in questa stagione.

Le altre gare dell’Eccellenza Girone B

La domenica invece vedrà di scena la capolista Rapallo Rivarolese, sconfitta dal Busalla domenica scorsa dopo sette vittorie consecutive, in casa dell’Atheltic Albaro. Alle spalle dei ruentini, a solo un punto di distanza, c’è la Fezzanese che sfida la Sestrese in un match che mette in palio anche punti pesanti in chiave salvezza. Nellla altre sfide il Baiardo proverà a rialzarsi sul difficile campo del Campomorone Sant’Olcese, mentre il Busalla si troverà di fronte il Rivasamba. Turno di riposo per il Canaletto Sepor.