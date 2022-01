Busalla, occasione sprecata: il Cadimare si prende i tre punti

Vince il Cadimare contro il Busalla e per gli spezzini sono tre punti d’oro perché in un colpo solo sorpassano Sestrese e Molassana e lasciano l’ultimo posto in classifica nel girone B di Eccellenza. Per il Busalla invece occasione sprecata, con tre punti oggi poteva essere a quota 23 e in quinta posizione, ultima che assegna un posto ai playoff, invece resta a tre lunghezze dal Campomorone che però deve giocare due gare. Il campionato è ancora lungo e la lotta sarà dura fino alla fine, il tempo per recuperare non manca per i biancoblu.

La gara inzia subito a ritmi altissimi, il Cadimare, padrone di casa, già al 2’ ha l’occasione per passare in vantaggio ma Dellapina calcia il rigore sul palo, La risposta del Busalla è immediata, è il 5’ quando Minutoli ha la palla giusta ma la difesa avversaria spazza proprio sulla linea. La partita esplode nella ripresa, Mussi porta in vantaggio gli spezzini quando il cronometro segna il minuto 56’, su rigore, e tre minuti più tardi Dellapina si fa perdonare l’errore dagli undici metri con il raddoppio. Il Busalla prova a scuotersi nel finale ma trova la forza solo per accorciare le distanze con il rigore di Compagnone, terzo tiro dal dischetto realizzato per lui nelle ultime due giornate di campionato.