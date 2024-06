La Lavagnese conferma un giovane talento

Il mercato della Lavagnese non si concentra solo sulle conferme ma agisce anche in entrata, si oggi la notizia del ritorno dopo l'ottimo finale di stagione scorso di Masini: "Dopo il prestito della scorsa stagione, la Società comunica di aver trovato l'accordo per usufruire delle prestazioni sportive del centrocampista Federico Masini.

Federico è nato il 4 giugno 2004 a La Spezia ed è arrivato a Lavagna nel mercato di gennaio 2024 prelevato dal Sestri Levante con il quale aveva disputato solo 2 presenze tra campionato e coppa di Serie C.

Dal suo arrivo ha collezionato 17 presenze e realizzato 2 reti apparendo sulla fascia bianconera per 1382 minuti.

Credendo fermamente che Federico possa rappresentare un elemento di grande talento, la società gli augura di proseguire nella propria fase di crescita con profitto e soddisfazione"