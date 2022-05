Compagnone regala la salvezza al Busalla

Squadra in casa

Squadra in casa Busalla

Una partita non adatta ai deboli di cuore con la gioia del Busalla che esplode al novantesimo. I valligiani battono 3-2 la Sestrese, già salva ormai da qualche giornata, e conquistano i tre punti che regalano la permanenza in Eccellenza anche per la prossima stagione nell'ultimo turno dei playout di Eccellenza.

La sfida parte subito bene per il Busalla che al primo minuto è già davanti con Repetto che su assist di Zunino insacca. Sembra tutto facile, ma così non sarà perché la Sestrese non vuole regalare nulla e lo fa capire già nei minuti successi quando Ferrando salva sula linea il tentativo di Sighieri poi è Montaldo a fermare il tentativo dei verdestelati. La gara è veloce e anche il Busalla ha una grande occasione ma Rovetta, all'ultima gara nella Sestrese dopo dodici anni a proteggere la porta dei genovesi, si supera.

L'inizio di ripresa regala il raddoppio al Busalla con Ferrando che insacca su azione da calcio d'angolo. I padroni di casa però reagiscono e al 57' dimezzano lo svantaggio con Sighieri su calcio di rigore. Il Busalla perde qualche certezza e subisce anche il pari al 71' con Bazzurro, con questo risultato i valligiani rischiano la retrocessione. Serve un guizzo e Compagnone non si fa pregare, il talento ex Sampdoria al 79' calcia una punizione perfetta che si infila nella porta avversaria e vale i tre punti e la salvezza per i suoi.