Busalla, sfatato il tabù Rivasamba: sono tre punti d'oro

Vince il Busalla e vola fuori dalla zona playout in Eccellenza. I valligiani dopo l'1-0 con il Rivasamba salgono a 23 punti a più tre sul Taggia e quasi agganciano gli avversari diretti. Un successo che vale oro quindi ed è utile per sfatare un tabù: i padroni di casa infatti non vincevano contro il Rivasamba dall'ormai lontano 2015 con cinque sconfitte, di cui le ultime tre di fila, e tre pareggi.

Il Busalla vince con merito lo scontro diretto e già nel primo tempo va vicino al gol con Cotellessa che colpisce il pieno in palo e fa tremare per la prima volta gli avversari. Il gol partita arriva nela ripresa al 64' con Repetto che calcia da fuori area e batte Cavagnaro. Poco prima del fischio finale sono brividi per i padroni di casa, l'eroe di giornata è Garbini che salva sulla linea la più grande delle occasioni per il pareggio creata dal Rivasamba.

E' la vittoria della continuità per il Busalla che prima della sosta aveva vinto 4-0 in trasferta con il fanalino di coda Canaeltto Sepor e pareggiato 1-1 con la Voltrese, sette punti nelle ultime tre partite che salgono a dieci nelle ultime cinque visto che nella tredicesima giornata era arrivata l'impresa contro il Campomorone Sant'Olcese con il 4-1 contro una formazione di alta classifica in Eccellenza.