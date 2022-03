Busalla da urlo: pokerissimo all’Ospedaletti

Cinque gol all’Ospedaletti e secondo posto nella classifica dei playout a sei punti. Il Busalla si avvicina sensibilmente alla salvezza, oggi staccata cinque lunghezze, e lo fa con una prestazione super e una partita che termina 5-1 contro l’Ospedaletti che non può fare altro che arrendersi rimanendo nel gruppo delle ultime a un solo punto.



Lo show dei padroni di casa inizia già al 25’ quando Minutoli in mischia sblocca il risultato. L’Ospedaletti però resta in partita e dopo appena cinque minuti pareggia i conti con Aretuso che riceve da un compagno e insacca di destro dal limite dell’area. Sarà solo un sussulto e nulla più perché il Busalla al 41’ è di nuovo davanti: Compagnone direttamente su punizione regala ai suoi la rete che vale il vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi.



I padroni di casa vogliono chiudere i conti in fretta al 47’ Cotelessa di testa impegna severamente il portiere avversario che due minuti più tardi non può nulla sulla beffarda deviazione di De Mare sul tocco di Zunino. La gara ormai ha preso la via di Busalla, al 71’ arriva il poker di Minutoli, all’84’ quinta rete con Repetto che approfitta dell’errore dell’estremo difensore ospite e deposita in rete al volo a porta vuota il 5-1.





Domenica sfida al vertice per il Busalla che affronterà l’Athletic Albaro capolista, mentre l’Ospedaletti affronterà il Pietra Ligure che con il netto successo 5-1 sul Cadimare di oggi sembra essere uscito dalla crisi.