Il Busalla annuncia il nuovo Direttore Sportivo

Cambio ai vertici della società per il Busalla che con una nota ha annunciato il nuovo direttore sportivo: "Busalla calcio 1909 comunica di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Mauro Bernabei Bernabei nato a Genova il 31 Ottobre 1966 , inizia la carriera da allenatore per poi continuare il suo percorso come responsabile tecnico in diverse società di primo livello nella categoria d'eccellenza ,valorizzando molti giovani arrivati poi nella prima squadra . Nel 2021 ha conseguito il Diploma " collaboratore della gestione sportiva. Il Club rivolge a Mauro Bernabei un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro a capo dell'area sportiva del club biancoblu".

Il Busalla in questo momento è al penultimo posto in Eccellenza con 5 punti dop il pareggio con il Forza e Coraggio. I valligiani però hanno la possibilità di risalire in fretta visto che nelle zone basse la graduatori è cortissima ci sono infatti undici squadre in soli quattro punti.