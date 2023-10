Il Busalla ha scelto il nuovo allenatore

Sarà Davide Palermo a guidare il Busalla da qui alla fine della stagione di Eccellenza, la società lo ha annunciato con una nota sui propri canali socia: La società Busalla Calcio 1909 ufficializza il nuovo allenatore Davide Palermo alla guida tecnica della prima squadra, coadiuvato da Davide Cremonesi, Giuseppe Noris e al collaboratore Gianluca Martino a loro va un grande in bocca al lupo".

I valligiani hanno quattro punti in classifica e sono reduci dal pareggio con il Forza e Coraggio con in panchina Paolo Bagnasco, allenatore ad interim di soli 26 anni pubblicamente ringraziato sui social dal Busalla per il suo lavoro.

Davide Palermo farà il suo esordio domenica prossima con il Taggia che ha sette punti in classifica e nell'ultima giornata ha perso solo 1-0 con la capolista Rivasamba.