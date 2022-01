Busalla, il nuovo allenatore è Giorgio Lanzarone

Dopo dieci anni di collaborazione con Cannistrà il Busalla ha cambiato allenatore in settimana. Fatale per il mister la sconfitta contro il Cadimare, formazione di bassa classifica che ha bloccato la corsa verso i playoff dei valligiani.

Il club che milita nel gruppo B di Eccellenza ed è ancora in corsa per il quinto posto ha scelto il nuovo allenatore: sarà Giorgio Lanzarone che esordirà tra due settimane nello scontro diretto con l’Atheltic Albaro. Avrà quindi un po’ più di tempo per preparare la gara visto che domenica prossima il Busalla osserverà il turno di riposo.

Lanzarone è una soluzione interna, il nuovo mister infatti era già il tecnico della Juniores, che passa a Gianluca Golotta, e responsabile del settore giovanile e della Busalla Coach Academy. Insomma conosce in maniera straordinaria l’ambiente e adesso si metterà alla prova con la prima squadra.