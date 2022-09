Genova Calcio, altra goleada contro il Busalla

Squadra in casa

Squadra in casa Busalla

Seconda gara e secondo successo netto per la Genova Calcio che nella seconda giornata del campionato di Eccellenza batte 4-0 il Busalla in trasferta. Una prova di forza dei genovesi che al momento sono primi in classifica a punteggio insieme all'Albenga.

La sfida di oggi parte bene per la Genova Calcio che nel primo tempo sblocca la gara grazie ad un'autorete. Nella ripresa però gli ospiti salgono di colpi e trovano altre tre volte la via della rete, ad inagurare lo show è Parodi su rigore, poi arriva il tris di Dotto che chiude una grande azione corale, mentre il poker lo firma Gnecchi, già a quota tre in campionato.

Al termine della gara parla Max Bruzzone, in panchina al posto dello squalificato Beppe Maisano:"Buona anche la seconda, sulla falsa riga della prestazione di domenica, siamo molto contenti e adesso bisogna continuare durante la settimana. I ragazzi hanno espresso grande qualità di gioco. Da martedì si riparte per la sfida contro la Lavagnese, che sarà davvero durissima. Nel terzo gol si è vista tutta la qualità dei nostri giocatori, sappiamo che in ogni ruolo abbiamo ragazzi forti, la rete è frutto del lavoro negli allenamenti".