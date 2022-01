Busalla, finsce la lunghissima era Cannistrà

L’era Cannistrà a Busalla è ufficialmente finita oggi. L’allenatore, che da dieci anni colaborava con la società, è stato esonerato in serata dopo il brutto ko di ieri contro il Cadimare. I valligiani hanno perso contro quella che prima della gara era l’ultima in classifica nel girone B di Eccellenza e così il club ha deciso di cambiare allenatore.

Il nome del successore non è ancora noto, ma chi arriverà dovrà trovare il modo di rimanere in corsa per i playoff. Ad oggi il Busalla è a quota 20 punti, due in meno del Campomorone Sant’Olcese quinto, il problema è che la squadra destinata a cambiare tecnico ha due partite in più e quindi è virtualmente molto lontana dall’obiettivo.

Il prossimo tecnico verrà scelto nei giorni a venire e chi siederà sulla panchina avrà due settimane di tempo per provare ad avere un impatto sulla formazione. Domenica prossima infatti il Busalla riposerà, il ritorno in campo è previsto per il 6 febbraio nello scontro diretto, decisivo, contro l’Albaro.