Busalla-Campomorone 2-0: Compagnone glaciale

Tre punti importantissimi per il Busalla che batte 2-0 il Campomorone e vede da vicino il quinto posto che vale i playoff. La corsa all’obiettivo si è completamente riaperta con i valligiani che ora sono a quota 20, gli avversari di oggi che restano a 19, mentre Albaro, Rivasamba e Canaleto sono tra i 21 e i 22, da qui alla fine ci sarà da divertirsi. Lo scontro diretto di oggi premia ai valligiani bravi a sfruttare con Compganone due rigori concessi dall’arbitro.

Inizia meglio il Campomorone che dopo appena sei minuti ha la grande occasione con Chiriaco che vede il suo tiro a colpo sicuro respinto dalla difesa avversaria. La risposta del Busalla è altrettanto pericolosa con Cianciani che è bravo a fermare il sinistro di MInutoli. La gara è divertente con tentativi da una parte e dall’altra ma nessuno riesce a sbloccare il risultato.

Serve un episodio che arriva al 52’, MInutoli viene steso in area, Compagnone si presenta dal dischetto e non lascia scampo al’estremo difensore avversario. Il Campomorone prova a reagire ma al 69’ altro intervento irregolare, questa volta su Raiola, e altro rigore che Compagnone trasforma in rete. E’il colpo che fiacca lo spirito degli ospiti anche perché al 75’ Bagon ferma con un grande intervento Chiriaco, da lì alla fine si annota sul tabellino solo il cartellino rosso a Lamonica che lascia in dieci i compagni già sotto di due gol.