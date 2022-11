Federico Patti scrive la storia del Busalla

Ieri il Busalla è caduto in casa della capolista Albenga nel campionato di Eccellenza. La squadra valligiana ha 13 punti ed è in piena lotta per evitare i playout nulla ha portuto contro la prima della classe che in questa stagione ha vinto 11 partite sulle dodici giocate.

Il Busalla non può nulla contro la capolista Albenga

La partita di ieri resterà comunque nella storia del centenario club perché stato scritto un nuovo record. Come riporta la pagina Facebook ufficiale della società infatti l'ingresso in campo al minuto numero 81 di Federico Patti rapppresenta un primato. Federico infatti ha solo 15 anni 5 mesi e 18 giorni ed è ad oggi il più giovane giocatore ad aver esordito con la prima squadra.

una decina di minuti da record quindi per Patti e per tutto il Busalla che sui giovani punta da sempre e con loro vuole centrare la salvezza in Eccellenza, traguardo alll portata visto questo inizio di campionato. La nota apparsa sui social della società si conclude con augurio al più giovane giocatore della storia della prima squadra: "Complimenti Federico per aver tagliato questo primo traguardo; siamo certi che sarai molto prezioso per la causa biancoblu".