Busalla-Baiardo 1-2: Repetto e Zuppiroli "Vittoria importantissima"

Tre punti d'oro per il Baiardo che dopo aver vinto in casa della capolista Albenga si è ripetuto ieri in uno scontro diretto vitale per rimanere fuori dalla zona playout. I genovesi si impongono 2-1 sul Busalla e volano a 26 punti, a più sei sul Taggia, mentre gli avversari resta fermi a 23.

La gara parte bene per il Baiardo che al 20' va in vantaggio grazie alla rete del solito Battaglia. I padroni di casa però caricano a testa bassa e a metà ripresa riportano tutto in parità grazie alla freddezza dagli undici metri di Compagnone. La gara sembra incanalata verso il pari, ma in pieno recupero il giovane Zuppiroli trova la zampata vincente per il definitivo 2-1.

Busalla-Baiardo 1-2: le parole dei protagonisti

Al termine della gara parla il tecnico del Baiardo Repetto ai social della società: "Abbiamo vinto una partita difficile e su un campo ostico. Sapevamo bene che sarebbe stata una gara ancor più difficile della scorsa a Albenga, perché là non avevamo nulla da perdere e avevamo giocato tranquilli. Oggi, invece, affrontavamo una squadra più alla nostra portata e l'abbiamo battuta grazie alla nostra caparbietà. Non siamo in un momento positivo dal punto di vista della rosa, avendo Calcagno e Romei fuori e giocatori come Oliviero, Battaglia a mezzo servizio. Faccio i complimenti al mio staff, perché in settimana abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e questo ne va dato atto. Faccio anche i complimenti al Busalla, perché oggi se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, ma noi siamo stati bravi fino all'ultimo secondo".

Non possono mancare anche le parole del match winner Maxim Zuppiroli: "Abbiamo vinto una partita importantissima per levarci un po’ dalla zona play out. Segnare il primo gol in questa bellissima categoria, è sempre bello e poi segnarlo all’ultimo minuto ancora meglio. Ora pensiamo alla prossima partita che non dobbiamo sottovalutare: se giochiamo come abbiamo giocato questo ultime partite, possiamo levarci di più dalla zona play out".